Guendouzi s’en va, l’OM a trouvé son remplaçant

Annoncé sur le départ cet hiver, Mattéo Guendouzi a désormais peu de chance de rester à l'OM l'été prochain. Le club phocéen devrait recevoir une offre satisfaisante pour un joueur plus aussi essentiel qu'auparavant. Pour autant, son remplaçant serait déjà tout trouvé. C'est en tout cas ce qu'estime Hakim Zhouri qui voit en Ruslan Malinovskyi son potentiel successeur.

La belle histoire entre l'OM et Mattéo Guendouzi devrait toucher à sa fin à l'issue de la saison. Courtisé par Aston Villa qui pourrait proposer une offre alléchante, l'international français a de grandes chances de plier bagages. L'OM ne devrait pas avoir de mal à le remplacer puisque le club phocéen tient déjà son successeur à en croire Hakim Zhouri et il se nomme Ruslan Malinovskyi !

«Il est déjà parti»

« C’est vrai que depuis quelques matchs c’est compliqué pour lui. On l’a bien vu, Tudor le fait même sortir quand il est titulaire. Donc c’est vrai que c’est un désaveu. Mais je ne suis pas sûr que ce soit parce qu’il est déjà parti qu’il est moins bon. Mais justement c‘est parce qu’il est moins bon qu’on le voit moins et donc forcément c‘est un lien de corrélation. Après je suis persuadé que si ça persiste c‘est que de toute façon Guendouzi a vocation à partir l’été prochain. Parce qu’on a déjà trouvé son remplaçant, numériquement en tout cas avec Malinovskyi. Mais au-delà de ça je suis pas persuadé que s’il est moins bon en ce moment c‘est parce qu’il est déjà parti. Et justement que si ça perdure dans cette situation là, lui aussi demandera à partir quoi qu’il arrive », a déclaré Hakim Zhouri dans l'émission Football Club de Marseille , avant de poursuivre.

«Sorte de séparation qui s’est faite entre le joueur et l’équipe»