Guendouzi : Ses successeurs à l'OM sont annoncés

Peu utilisé depuis le retour de la Coupe du monde, Mattéo Guendouzi devrait quitter l'OM l'été prochain alors que plusieurs clubs de Premier League seraient intéressés. Une situation qui pourrait pousser le club phocéen à se mettre en quête d'un nouveau milieu de terrain. Et cela tombe bien puisque Jean-Charles De Bono glisse plusieurs noms à l'OM.

L'été prochain, l'OM pourrait être dans l'obligation de se mettre en quête d'un nouveau milieu de terrain sur le mercato. Et pour cause, Mattéo Guendouzi pourrait quitter le club phocéen puisqu'il ne semble plus totalement entrer dans les plans d'Igor Tudor tandis qu'Unai Emery lui fait les yeux doux du côté d'Aston Villa. Pour le remplacer, Jean-Charles De Bono verrait bien deux milieux de terrain de Ligue 1 débarquer à l'OM.



Munesti et Fofana conseillés à l'OM

« J’aime bien Fofana mais je pense qu’il est intouchable. Pour moi, aujourd’hui, il y a tous les clubs anglais qui sont sur lui. Et Munetsi, celui de Reims, effectivement c‘est un bon joueur dans une équipe qui fonctionne bien aujourd’hui. Si Reims fonctionnait un petit peu moins bien est-ce qu’il ressortirait autant que ce qu’il ressort aujourd’hui. La vraie question est là. Est-ce qu’il est capable de s’adapter à un OM avec une grosse pression ? Mais il a démontré des qualités qui sont quand même au-dessus de la normale parce qu’il s’imprègne du jeu de Reims », explique le journaliste pour Football Club de Marseille , avant de poursuivre son explication. .

«Il faut regarder aussi l’état d’esprit le contexte»