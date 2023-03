Mbappé l’attend à Paris, le PSG est sous pression

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé déroulerait le tapis rouge à son compère d’attaque en équipe de France : Randal Kolo Muani. Le PSG pourrait rater son coup pour l’attaquant de l’Eintracht Francfort à cause de Manchester United.

Après une nouvelle désillusion européenne avec une deuxième élimination précoce au stade des 1/8èmes de finale de la Ligue des champions de suite, le PSG prévoirait d’opérer divers changements lors du mercato estival. Il est notamment question du recrutement d’un attaquant de pointe afin de satisfaire Kylian Mbappé entre autres.

Francfort se serait fait une raison pour Kolo Muani

L’Équipe a dernièrement évoqué un intérêt du PSG pour Randal Kolo Muani. En feu avec l’Eintracht Francfort où son contrat expirera en juin 2027, l’international français devrait tout de même plier bagage à la prochaine intersaison d’après Christian Falk pour CaughtOffside . « Tout le monde a le sentiment qu'il n'est plus réaliste pour Francfort de garder Randal Kolo Muani une année de plus. Le joueur a déjà déclaré que c'est la première fois qu'il pense à un transfert cet été, en particulier vers un grand club. En effet, Francfort perd beaucoup de qualité et c'est peut-être la raison pour laquelle Oliver Glasner envisage de partir ».

Manchester United trotterait dans la tête de Kolo Muani