Neymar : Une bombe est lâchée sur le mercato, le PSG prend cher

Amadou Diawara

En mai 2021, le PSG a prolongé Neymar, qui est maintenant engagé jusqu'au 30 juin 2027. Alors que Julian Nagelsmann vient d'être remercié par le Bayern, Jean-Michel Larqué a lâché un énorme tacle à la direction parisienne. En effet, il estime que son ancien club aurait dû se débarrasser de Neymar lorsqu'il voulait partir.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar n'a eu de cesse de réclamer son retour vers le FC Barcelone. Toutefois, le club de la capitale a su résister et conserver son numéro 10 jusqu'au bout. D'ailleurs, Neymar a prolongé en mai 2021 et est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Alors que Julian Nagelsmann a été remercié - et remplacé par Thomas Tuchel - ce vendredi par le Bayern, Jean-Michel Larqué a profité de l'occasion pour fracasser le PSG, mentionnant indirectement le cas Neymar.

Mercato - PSG : Juve-Paris, décryptage des phrases de Rabiot sur son avenir https://t.co/XN4tmo5NMm pic.twitter.com/L1IRIIKJjL — le10sport (@le10sport) March 24, 2023

«Il s'est fait virer parce qu'il a dit "le patron c'est moi"»

« Je ne crois pas que Nagelsmann se soit fait viré parce qu'il avait de mauvais résultats. Il s'est fait virer parce qu'il a dit "le patron c'est moi", sauf qu'il a eu tort. Il s'est moqué de l'institution en ne faisant pas jouer deux joueurs qui étaient au top de leur forme : Coman et Musiala. S'il avait eu raison, je pense qu'il serait toujours là. Il a eu cette mauvaise idée de penser qu'il était plus fort que le Bayern. A force, la moutarde est montée au nez de la direction, parce qu'elle ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un qui n'est jamais content de ce qui se fait » , a lâché Jean-Michel Larqué dans Rothen s'enflamme , avant d'en rajouter une couche.

Larqué tacle le PSG pour la prolongation de Neymar