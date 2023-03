Un crack du Real Madrid va remplacer Neymar

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De nouveau blessé à sa cheville droite, Neymar a été contraint d’arrêter sa saison avec le PSG, mais également la sélection brésilienne. L’attaquant de 31 ans est donc forfait pour le match contre le Maroc ce samedi, l’occasion pour la Seleção d’avoir un nouveau numéro 10 dans ses rangs. Un choix très certainement validé par la star du PSG.

Forfait jusqu’à la fin de la saison après sa blessure à la cheville droite survenue le 19 février dernier à l’occasion du match entre le PSG et le LOSC, Neymar ne prendra pas part aux prochaines rencontres de la Seleção, notamment face au Maroc ce samedi. Pour son attaque, l’entraîneur intérimaire Ramon Menezes a misé sur des valeurs sures à l’instar de Vinicius Jr (Real Madrid) ou encore Richarlison (Tottenham), mais également des jeunes pousses comme Vitor Roque (Athletico Paranaense).

EXCLU @le10sport : Le Qatar derrière Luis Campos🆕 Un projet de 3 ans a été défini et sauf cataclysme, le PSG continuera avec le duo Campos/Galtier la saison prochaine https://t.co/r3SUH2pTfr — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) March 22, 2023

Rodrygo Goes récupère le 10

De son côté, Rodrygo Goes sera également de la partie pour affronter le Maroc, et l’attaquant du Real Madrid aura même la lourde responsabilité de porter le mythique numéro 10 de la Seleção selon Relevo . Le joueur de 22 ans portait jusqu’à maintenant le 21 et hérite donc du 10 en l’absence de Neymar.

Quand Neymar désignait Rodrygo comme son successeur