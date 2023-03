Neymar - PSG : Un transfert historique peut tout relancer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Manchester City, Erling Haaland disposerait toutefois d'une clause libératoire qui pourrait être activée en 2024 et dont le montant oscillerait entre 220 et 240M€. Un montant qui n'effraierait pas le Real Madrid, disposé, d'après AS, à payer cette somme. Cela ferait donc du Norvégien le joueur le plus cher de l'histoire devant Neymar et ses 222M€. Le 10 Sport vous propose d'ailleurs de découvrir les 10 joueurs les plus chers de l'histoire.

10) Eden Hazard - Real Madrid - 115M€

Un an après le départ de Cristiano Ronaldo, le Real Madrid cherche une nouvelle star pour épauler Karim Benzema. C'est ainsi, qu'Eden Hazard est recruté pour quasiment 115M€ après avoir fait les beaux jours de Chelsea. Un investissement qui ne sera pas réellement rentabilisé puisque l'international belge va enchaîner les blessures et ne jamais s'imposer comme le successeur attendu de Cristiano Ronaldo.

9) Cristiano Ronaldo - Juventus - 117M€

On retrouve justement le Portugais un peu plus haut dans ce classement. En 2018, après avoir tout gagné au Real Madrid, Cristiano Ronaldo décide de s'offrir un nouveau défi dans un nouveau championnat. Il rejoint ainsi la Juventus pour 117M€. Et bien qu'il réussira à garnir son palmarès en remportant la Serie A à trois reprises, le bilan reste mitigé notamment à cause des parcours de la Vieille Dame en Ligue des champions.

8) Jack Grealish - Manchester City - 117,5M€

Les transferts entre clubs de Premier League défient souvent toute concurrence. L'opération envoyant Jack Grealish d'Aston Villa à Manchester City en est la preuve. Sans avoir jamais réellement prouvé au très haut niveau, l'ailier anglais débarque ainsi chez les Citizens pour 117,5M€. Et bien qu'il connaisse des débuts compliqués, Grealish monte en puissance au sein de l'équipe de Pep Guardiola.

7) Antoine Griezmann - FC Barcelone - 120M€

Durant l'été 2018, le feuilleton Griezmann bat son plein. Mais alors qu'il est annoncé proche du Barça, l'attaquant français annonce, par le biais d'un documentaire, qu'il prolonge à l'Atlético de Madrid, juste avant le début de la Coupe du monde. Les Colchoneros élèvent ainsi la clause libératoire du natif de Mâcon qui passe de 100 à 120M€. Pas un souci pour le Barça qui la lèvera en 2019. Mais le bilan de Griezmann en Catalogne n'est globalement pas positif puisqu'il retournera à l'Atlético après deux saisons.

Un transfert légendaire se prépare, Neymar va halluciner https://t.co/85hdr2Ho84 pic.twitter.com/c4xZbag9lh — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

6) Enzo Fernandez - Chelsea - 121M€

C'est le transfert le plus récent de ce top 10. Tout juste auréolé de son titre de champion du monde, Enzo Fernandez a quitté Benfica lors du dernier mercato d'hiver afin de s'engager avec Chelsea où le nouveau propriétaire, Todd Boehly, multiplie les transferts d'envergure. Celui du milieu de terrain argentin est donc le plus important puisqu'il débarque pour 121M€, un record en Premier League.

5) João Félix - Atlético de Madrid - 127,2M€

Avec les 120M€ récupérés grâce au transfert d'Antoine Griezmann, l'Atlético de Madrid se met rapidement en quête du successeur de l'international français. Et l'heureux élu se nomme João Félix. Présenté comme le futur crack du football portugais, il quitte Benfica pour 127,2M€, montant qui correspond à sa clause libératoire. Mais il n'aura jamais réussi à faire oublier Griezmann au point de rejoindre Chelsea sous la forme d'un prêt en janvier 2023.

4) Philippe Coutinho - FC Barcelone - 135M€

Dans la foulée du transfert de Neymar, le FC Barcelone va réaliser plusieurs investissements d'envergure afin de rapidement faire oublier l'affront du départ du Brésilien vers le PSG. C'est ainsi que Philippe Coutinho débarquera six mois après le transfert de son compatriote. En janvier 2018, le joueur de Liverpool est recruté pour 135M€. Impressionnant chez les Reds , Coutinho sera un flop total au Barça où il ne réussira jamais à s'imposer.

3) Ousmane Dembélé - FC Barcelone - 140M€

Autre transfert financé par les 222M€ récupérés grâce à Neymar, celui d'Ousmane Dembélé. Pour remplacer le Brésilien, le Barça se met en quête d'un ailier aux qualités similaires, à savoir rapide, technique et redoutable dans les un contre un. Le choix se porte donc sur l'ancien Rennais, auteur d'une magnifique saison au Borussia Dortmund. Montant du transfert : 140M€.

2) Kylian Mbappé - PSG - 180M€

Le haut de ce classement est trusté par le PSG. Durant l'été 2017, le club de la capitale va frapper fort en s'attachant notamment les services du joueur français le plus prometteur à savoir Kylian Mbappé. Six mois en professionnel auront suffi à comprendre que le talent du crack de Bondy l'emmènerait très loin. Âgé de 18 ans, Mbappé quitte l'AS Monaco pour s'engager avec le PSG qui l'attire sous la forme d'un prêt avec une option d'achat de 180M€ qui sera levée l'été suivant.

1) Neymar - PSG - 222M€

Mais durant cet été 2017, c'est le transfert de Neymar qui va faire parler dans le monde entier. Et pour cause, quelques mois après la remontada, le PSG tient la vengeance parfaite en réalisant l'impensable, à savoir lâcher plus de 200M€ pour un transfert. Au total, ce sera même 222M€, une somme correspondant à la clause libératoire du Brésilien qui trône en tête du classement des joueurs les plus chers de l'histoire depuis six ans. Mais peut-être plus pour très longtemps...