PSG : Mbappé réclame du lourd, le Real Madrid lui fait un cadeau

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Kylian Mbappé prend, de plus en plus, de place au PSG. A seulement 24 ans, l'international français occupe une grande place au sein du club parisien et sa voix est écoutée par les responsables. Alors lorsqu'il réclame l'arrivée d'un avant-centre, les dirigeants ne réfléchissent pas à deux fois. Ils cibleraient Harry Kane, et une bonne nouvelle est apparue dans ce dossier.

Eliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, tout comme le reste de son équipe, Kylian Mbappé n'hésiterait pas à mettre la pression sur le PSG. Le joueur français réclamerait l'arrivée de renforts, notamment sur le plan offensif.

Harry Kane serait dans le viseur du PSG

Chargé du recrutement au PSG, Luis Campos aurait déjà avancé dans plusieurs dossiers. Le Portugais a été annoncé sur les traces d'Harry Kane, buteur de Tottenham. Valorisé 114M€ par son club, l'international anglais, auteur de 21 buts en Premier League cette saison, a aussi été annoncé comme le successeur de Karim Benzema au Real Madrid par plusieurs médias.

Le Real Madrid abandonne ce dossier