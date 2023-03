Le PSG lâche sa réponse, voilà le verdict pour Mbappé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement présent avec la sélection tricolore, Kylian Mbappé devrait retrouver son quotidien parisien dans les prochains jours. Et au fur et à mesure que la saison avance, la question de son avenir au PSG pourrait revenir sur la table. Mais comme le confirme la presse espagnole, le club parisien a déjà pris sa décision dans ce dossier et ce, depuis longtemps.

Nouveau capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé a mis les soucis liés au PSG de côté. Mais à son retour à Paris, les mêmes questions pourraient ressurgir, notamment celles liées à son avenir. Sous contrat jusqu'en juin 2024, Mbappé a la possibilité d'étirer son bail d'une saison jusqu'à l'été prochain.

Le PSG ne voudrait pas le vendre

Pour l'heure, Mbappé n'a pas rendu sa décision au PSG. Mais peu importe son choix, le club parisien n'ouvrira pas la porte à un transfert cet été. Invité du média Blanca Remontada, le journaliste José Miguel Villaroya a confirmé la nouvelle, qui est arrivée jusqu'aux oreilles du Real Madrid.

Le Real Madrid ne viendra pas cet été