Mercato : Le PSG a fait une grande promesse à 8M€, son transfert est annoncé

Axel Cornic

Considéré comme l’un des grands talents du centre de formation, Xavi Simons a quitté le Paris Saint-Germain l’été dernier pour bénéficier d’un plus grand temps de jeu. Il l’a trouvé au PSV Eindhoven et depuis le début de la saison il réalise d’excellentes choses, ce qui lui a ouvert les portes de la sélection néerlandaise récemment... et qui pourrait bien lui assurer un retour express au PSG.

C’est l’une des rares satisfactions de la saison parisienne. A seulement 19 ans, Xavi Simons est en train de se faire un nom aux Pays-Bas avec son explosion au PSV Eindhoven. Il totalise pas moins de 13 buts en Eredivisie et du côté du PSG on semble vouloir le récupérer, moins d’un an après son départ.

Retour au PSG pour Simons ?

D’après les informations d’ ESPN Nederland , le PSG souhaiterait lever la clause de rachat présente dans le contrat de Xavi Simons et devrait donc verser 12M€ au PSV Eindhoven, comme stipulé lors de son transfert l’été dernier. Le Néerlandais pourrait venir renforcer le milieu parisien, qui n’a pas vraiment convaincu cette saison.

Une prime à la signature de 4M€, plus 4M€ pour son agent

Ces 12M€ ne devraient pas être la seule dépense parisienne dans ce dossier. Toujours selon ESPN, le PSG aurait promis une prime à la signature de 4M€ à Xavi Simons, mais également 4M€ à son agent Rafaela Pimenta. Reste à savoir quel rôle se verra offrir l’ancien du centre de formation du FC Barcelone.