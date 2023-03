L’OM rêve d’un buteur, une grande annonce tombe

Arnaud De Kanel

Malgré le recrutement de Vitinha, l'OM ne serait pas contre l'arrivée d'un nouveau buteur et aurait jeté son dévolu sur Folarin Balogun. Le troisième meilleur buteur de Ligue 1 s'éclate au Stade de Reims et il est comblé par le style du championnat à tel point qu'il aimerait rester en France.

Le mercato estival approche doucement et l'OM veut encore anticiper. A l'affût des bons coups, Pablo Longoria rêverait d'attirer Folarin Balogun comme l'a relaté La Provence . Un dossier encore loin d'être bouclé car Arsenal n'a pas décidé du sort de son joueur qui reviendra cet été après une expérience plus que concluante à Reims. L'OM pourrait recevoir un coup de main bienvenu de l'attaquant anglais lui-même qui opterait facilement pour un nouveau challenge en Ligue 1.

L’OM se voit offrir deux gros transferts en Ligue 1 https://t.co/CZbRsMbmSR pic.twitter.com/hAjABy5DpY — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

«Il n'y a pas de porte fermée»

Dans un entretien accordé au site officiel de la Ligue 1, Folarin Balogun a de nouveau déclaré sa flamme au championnat de France. Il donne également un gros indice sur son avenir et c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'OM. « Mon avenir pourrait-il être en France ? Oui, il n'y a pas de porte fermée. Bien sûr, j'ai passé une bonne année ici et pour beaucoup de gens, il est logique que je revienne ici. Donc oui, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Mais je conseillerais certainement aux jeunes joueurs de venir ici. C'est un championnat très, très difficile, un championnat qui vous aidera à progresser. Vous jouez dans des atmosphères folles. Si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort, je conseillerais à n'importe quel jeune joueur de venir ici », a-t-il déclaré. Il continue malgré tout de suivre le club auquel il appartient, Arsenal, et voit en Bukayo Saka une source d'inspiration.

«J'espère simplement qu'ils vont tenir»