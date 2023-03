Haaland met le feu au PSG, une offre stratosphérique est préparée

Thomas Bourseau

Bien qu’il ne soit arrivé que l’été dernier et dispose d’un contrat longue durée, Erling Braut Haaland verrait Manchester City préparer un nouveau bail avec une revalorisation salariale si importante qu’il deviendrait le joueur le mieux payé de Premier League afin de refroidir les ardeurs du PSG entre autres.

Erling Braut Haaland est en pleine forme pour sa première saison à Manchester City et est d’ailleurs parvenu à un peu plus consolider son héritage en Ligue des champions en inscrivant un quintuplé en Ligue des champions. Performance que seuls Luiz Adriano et Lionel Messi étaient parvenus à effectuer au fil de leurs carrières respectives. Pour l’éditorialiste de RMC Daniel Riolo, Haaland serait le complément parfait à Kylian Mbappé pour la saison prochaine.

Prolongation de contrat en vue pour Haaland ?

Cependant, à en croire The Sun , Manchester City serait prêt à tout afin de conserver Erling Braut Haaland qui dispose d’un contrat jusqu’en juin 2027. Pour parvenir à ses fins, le club mancunien prévoirait d’offrir une revalorisation salariale à l’attaquant de Manchester City qui est déjà le joueur le mieux payé de l’élite du football anglais, à égalité avec son coéquipier Kevin De Bruyne et le gardien de Manchester United : David de Gea.

City voudrait faire d’Haaland le joueur le mieux payé de Premier League pour le conserver