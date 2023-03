Le Qatar a raté son coup, une opportunité en or s’offre au PSG

Thomas Bourseau

Thomas Tuchel aurait figuré dans la short-list du PSG pour l’après-Christophe Galtier, mais a signé en faveur du Bayern Munich. Tout ne serait pas perdu pour le Paris Saint-Germain puisque l’option Antonio Conte devrait rapidement devenir disponible.

Le divorce entre le PSG et Christophe Galtier est-il vraiment imminent ? Il est question depuis des semaines d’une position fragilisée de l’entraîneur français au PSG. Pour autant, le10sport.com vous a affirmé cette semaine que sauf cataclysme, Galtier devrait être au Paris Saint-Germain la saison prochaine avec Luis Campos comme conseiller football.

Tuchel a échappé au PSG, un boulevard pour Conte ?

Pour autant, le PSG pourrait prendre une décision fracassante en fin de saison avec Christophe Galtier. D’autant plus que l’une des pistes principales du PSG, selon Goal , s’est envolée ces dernières heures. Thomas Tuchel a retrouvé un point de chute depuis son éviction de Chelsea en septembre dernier… et chez le bourreau du PSG en Ligue des champions : le Bayern Munich.

Antonio Conte plaît au PSG, son départ de Tottenham est quasiment acté