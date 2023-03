Mercato : Il recale le PSG et touche le jackpot

Thibault Morlain

Sans club depuis quelques mois après avoir été licencié par Chelsea, Thomas Tuchel rebondit enfin. Et quel rebond pour l’Allemand qui est désormais à la tête du Bayern Munich. En effet, le club bavarois a décidé de lui faire confiance pour remplacer Julian Nagelsmann. Tuchel a ainsi signé son contrat avec à la clé un très joli salaire.

Thomas Tuchel retrouve du travail. Après son départ de Chelsea, l’Allemand va désormais officier du côté du Bayern Munich. Ces derniers jours, le natif de Krumbach était plutôt annoncé comme une option pour le PSG. Il était question d’un retour dans la capitale française pour remplacer Christophe Galtier, aujourd’hui en grand danger à Paris. Tuchel en a décidé autrement finalement, préférant accepter l’offre du Bayern Munich, prenant ainsi la place de Julian Nagelsmann sur le banc bavarois.

Zidane : Le Qatar lance sa révolution au PSG https://t.co/kt3pK7j68Q pic.twitter.com/GQM6yIZUoJ — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Un salaire de 12M€ par an pour Tuchel

Voilà donc désormais Thomas Tuchel comme entraîneur du Bayern Munich. L’Allemand a signé jusqu’en 2025 avec les Bavarois et son salaire a été révélé. Selon les informations données par Bild , Tuchel devrait percevoir entre 10 et 12M€ par an au Bayern Munich alors qu’il touchait environ 15M€ quand il était à Chelsea.

« C’était une excellente solution pour moi »