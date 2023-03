PSG : La presse espagnole annonce un clash avec Zidane

La rédaction

En mai 2021, Zinédine Zidane mettait fin à une aventure de vingt ans au Real Madrid. En désaccord avec sa direction, le technicien français décidait de quitter son poste un an avant le terme de son contrat. Alors que son retour serait imminent, le champion du monde 1998 n'aurait que très peu de chances de faire son retour dans la capitale espagnole.

Zinédine Zidane a tout connu au Real Madrid. Arrivé en tant que joueur en 2001, le champion du monde 1998 a gravi les échelons jusqu'à s'installer sur le banc merengue . Mais en mai 2021, le champion du monde décidait de mettre fin à son aventure. Il s'était justifié. « Je pars car j'ai le sentiment que le club ne me donne plus la confiance dont j'ai besoin, il ne m'offre pas le soutien pour construire quelque chose à moyen ou long terme. Ça m'a fait beaucoup de mal quand j'ai lu dans la presse qu'on allait me mettre à la porte si je ne gagnais pas le match suivant. Ces messages ont été intentionnellement divulgués aux médias, créant des interférences négatives avec le personnel, créant des doutes et des malentendus » avait annoncé Zidane.

Zidane au PSG, quand Sarkozy s'en mêle https://t.co/XV4DnaE1Xn pic.twitter.com/BMNBomt13J — le10sport (@le10sport) March 26, 2023

Des tensions entre le Real Madrid et Zidane ?

Ces déclarations laissent transparaître un certain malaise entre Zinédine Zidane et la direction du Real Madrid. Selon José Miguel Villaroya, des tensions seraient bien apparues entre les deux parties. Florentino Perez, très proche de la famille Zidane, ne s'attendait, sûrement, pas à une telle réaction. Et selon le journaliste d 'As , la situation ne se serait pas arrangée.

La voie est libre pour le PSG dans ce dossier