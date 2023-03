Il prépare un sale tour à Zidane, un ancien du PSG lui sauve la mise

Thomas Bourseau

Sans club depuis sa mise à pied du PSG, Mauricio Pochettino est attendu au Real Madrid selon The Times, au grand dam de Zinedine Zidane. Pour autant, l’Argentin aurait d’autres plans en tête : Tottenham, avec une recrue déjà bien définie.

Mauricio Pochettino est sans club depuis son éviction du PSG en fin de saison dernière. Après le licenciement de Thomas Tuchel à Chelsea en septembre 2022, l’Argentin a semblé particulièrement intéressé par un retour en Angleterre, lui qui est passé à Southampton et à Tottenham. Mais les Blues lui ont préféré Graham Potter. Une aubaine donc pour Florentino Pérez.

Courtisé par Pérez pour le Real Madrid, Pochettino risque de laisser sa place à Zidane

D’après les informations récemment communiquées par The Times , Florentino Pérez aurait à coeur d’enfin mettre la main sur Mauricio Pochettino après ses échecs en 2018 et 2021. De quoi compromettre les plans de Zinedine Zidane, qui aimerait effectuer son grand retour au Real Madrid à en croire L’Équipe . Responsable de l’identification de l’élite et du développement des joueurs de Tottenham entre 2015 et 2017, David Webb a donc travaillé avec Pochettino chez les Spurs , mais aussi à Southampton. L’occasion pour lui de donner un avis précis sur la suite des opérations pour The Sun . « Si une bonne offre se présentait en Espagne ou en Allemagne, il serait également ouvert à cette éventualité. Mais la Premier League sera toujours son premier choix. Il a été phénoménal à Tottenham et serait prêt à recommencer ».

Pochettino aurait déjà l’idée de recruter Zaha à Tottenham, Zidane peut souffler