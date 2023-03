Un buteur lâche une annonce, l’OM peut rêver

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d’une excellente saison avec le Stade de Reims, Falorin Balogun, prêté par Arsenal, ne devrait pas manquer de sollicitations cet été. L’OM serait notamment intéressé et le jeune attaquant se dit ouvert à toutes les opportunités, y compris celle de signer dès un grand club français. Une sortie qui devrait plaire à l’OM.

L'été prochain, l'OM devrait se mettre en quête d'un nouvel avant-centre, surtout si Alexis Sanchez ne prolonge pas son contrat. Dans cette optique, Pablo Longoria suivrait avec attention la situation de Falorin Balogun, prêté par Arsenal au Stade de Reims où il réalise une très belle saison. Et l'attaquant anglais s'est prononcé sur son avenir.

Balogun est en plein doute

« Contractuellement, je dois retourner à Arsenal. Parce que le prêt n’était que d’un an, c’est ce qui a toujours été convenu. Je ne suis pas sûr de ce qui va se passer à l’avenir », assure l’attaquant du Stade de Reims pour le site anglais de la Ligue 1 avant d’ouvrir la porte à l’idée de rester en France.

«Je ne ferme aucune porte»