Messi : La folle annonce qui va faire enrager le PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Néanmoins, plus le temps passe plus une prolongation au PSG s’éloigne. D’autant plus que selon les informations du journaliste Eric Frosio, l’Argentin ne semble pas totalement épanoui du côté de la capitale.

Encore une fois célébré en Argentine un peu plus de trois mois après avoir décroché le titre mondial, Lionel Messi est apparu plus heureux que jamais. Une joie qui tranche avec son attitude au PSG comme le souligne Éric Frosio, correspondant de L’Equipe , Europe 1 et Canal+ en Amérique du Sud. Un indice sur l'avenir de Lionel Messi alors que son contrat s'achève en juin prochain ?

«On l’a jamais vu aussi souriant»

« Lionel Messi on le dit pas très émotif, mais il a lâché sa petite larme. Il était entouré par sa famille, ses enfants, ses proches (…) On l’a jamais vu aussi souriant, quand il est allé au restaurant deux jours avant le match, il a provoqué une émeute, et cela ne l’a pas empêché de prendre un bain de foule ce que l’on n’avait jamais vu durant toute sa carrière. Il avait la banane », assure le journaliste au micro d’ Europe 1 avant de poursuivre.

«En Argentine, il est comme à la maison, et au PSG il est comme au travail»