L’OM s’attaque à un crack sur le mercato

Arnaud De Kanel

Après un mercato hivernal historique et les signatures d'Azzedine Ounahi, Vitinha et Ruslan Malinvoskyi, l'OM est encore affamé et s'attaque désormais à l'un des plus grands espoirs du football mondial. Cette fois-ci, le club phocéen compte faire ses courses en Turquie où le profil d'Arda Güler ne serait pas participé inaperçu.

L'OM et son président Pablo Longoria ont les yeux rivés sur vers la Turquie pour le prochain mercato. A la recherche d'un profil offensif, le club phocéen aurait trouvé la perle rare à Fenerbahçe. A 18 ans, Arda Güler affole le football turc depuis ses débuts avec les professionnels la saison passée. Il se fait encore plus remarquer cette année grâce à ses performances en Europa League. Le jeune milieu offensif ne manque pas de prétendants.

L'OM suit Güler, l'Europe aussi

D'après les informations de La Gazzetta dello Sport , l'OM ferait parti des clubs intéressés par la signature d'Arda Güler. Pablo Longoria souhaite rajeunir l'effectif marseillais et il verrait en Güler l'une des recrues idéales. Le président de l'OM aurait complètement été séduit lors de la rencontre d'Europa League opposant le Fener au FC Séville de Jorge Sampaoli, limogé depuis. L'OM aimerait boucler l'opération aux alentours des 15M€ mais le club turc en attend plus pour celui que l'on compare à Lionel Messi. De plus, la concurrence sera rude. Manchester City, le FC Barcelone ainsi que le PSG seraient sur ses rangs.

«L’un des meilleurs prospect de sa génération»