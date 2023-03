Un club a dit non au Qatar, le PSG revient à la charge

Thomas Bourseau

Dès le premier mercato de Luis Campos au PSG en tant que gérant de la section sportive, le transfert de Bernardo Silva a été évoqué comme étant la signature rêvée du Portugais. Manchester City a repoussé les avances du club parisien, mais pas de quoi décourager le PSG pour autant. Explications.

Nommé le 10 juin 2022 en tant que conseiller football du PSG, Luis Campos s’est montré insatisfait de son mercato à l’occasion d’une interview livrée en septembre dernier à RMC pour Rothen s’enflamme. Le dirigeant portugais du PSG évoquait une pièce manquante du puzzle et pouvait faire soit référence à son échec de recrutement d’un défenseur central ou d’un élément à vocation offensive doté d’un profil différent de celui d’Hugo Ekitike.

Luis Campos rêve de Bernardo Silva, mais le PSG a pris un stop

En outre, le10sport.com vous dévoilait que Luis Campos rêvait tout bonnement de mettre la main sur Bernardo Silva le 3 août 2022. Il était même spécifié que le milieu offensif de Manchester City était perçu par le conseiller football du PSG comme étant une recrue rêvée. Pour ce faire, le Paris Saint-Germain avait dégainé une offre de 80M€, refusée par Manchester City, toujours selon les informations exclusives du 10sport.com divulguées le 18 août dernier.

Retour de flamme pour le PSG avec Bernardo Silva

Et pour ce qui est du mercato estival de 2023, il se pourrait que le comité de direction de Manchester City se soit fait une raison quant au transfert de Bernardo Silva qui est contractuellement lié jusqu’en juin 2025 et qui a déjà laissé planer le doute à maintes reprises par le passé au sujet de son avenir. D’après le journaliste Rudy Galetti, le PSG aurait à coeur de redessiner les contours de son effectif et mettrait en place plusieurs stratégies de recrutement autour de différents profils et dont celui de Bernardo Silva…