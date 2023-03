Fiasco au PSG, le Qatar a pris une décision

Arnaud De Kanel

Depuis le début de l'année 2023, le PSG est à la traine. Christophe Galtier n'a plus la main sur son vestiaire et les revers s'enchaînent pour le club de la capitale, une nouvelle fois éliminé prématurément de la Ligue des Champions. Malgré tout, le Qatar aurait pris la décision de maintenir son entraineur et son conseiller sportif.

Le début de saison tonitruant du PSG est bien derrière nous. Qu'elle parait lointaine cette époque où Neymar et Lionel Messi jouaient avec envie sous le maillot parisien. Mais depuis que la Coupe du monde est passée, ils symbolisent bien les maux du PSG. Le club de la capitale enchaine les défaites et ne sont toujours pas assurés de remporter le titre. L'ombre d'une saison blanche plane au dessus de la tête des Parisiens qui traversent polémiques sur polémiques. Et une nouvelle fois, pour la 5ème en 7 ans, le PSG s'est arrêté en huitièmes de finale en Ligue des Champions. Un nouvel échec dans la compétition que convoite tant le club de la capitale et surtout le Qatar qui dépense à foison pour mener à bien ce projet. Le pays du golfe avait entamé sa révolution l'été dernier en nommant Luis Campos et Christophe Galtier mais les deux hommes connaissent une première année compliquée, sans doute la pire depuis le rachat du club en 2012. Malgré tout, leurs positions ne sont pas en danger.

EXCLU @le10sport : Le Qatar derrière Luis Campos🆕 Un projet de 3 ans a été défini et sauf cataclysme, le PSG continuera avec le duo Campos/Galtier la saison prochaine https://t.co/r3SUH2pTfr — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) March 22, 2023

Le Qatar ne changera pas son tandem

Selon nos informations, Luis Campos et Christophe Galtier seront maintenus en fin de saison, sauf incroyable retournement de situation. Malgré cette saison difficile, le conseiller sportif portugais a reçu des signaux positifs en provenance du Qatar, plus particulièrement de l'Emir et de Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, plus question de tout changer quand ça ne va pas. Le Qatar veut de la stabilité et compte sur Campos qui avait rejoint le PSG pour un projet de 3 ans l'été dernier.

Campos a du pain sur la planche

Le Qatar n'avait pas demandé à Luis Campos de soulever la Ligue des Champions dès la première saison. L'état major lui a fixé la mission de construire une équipe capable de la gagner en trois ans et en respectant le fair-play financier. La saison prochaine, il devra faire à nouveau avec un budget très limité. Ces derniers temps, le Portugais se déplace énormément pour identifier ses prochaines cibles. A contrario de l'été dernier, il passera à l'action une fois le championnat terminé. Les prochains mois du PSG risquent d'être très agités.