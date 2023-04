«C’est inquiétant» : Ça vire au fiasco à l’OM

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire pour la première fois depuis la réception de l’OGC Nice juste après sa signature à l’OM, Vitinha n’en a pas profité pour briller vendredi soir contre Montpellier (1-1). À tel point que Nabil Djellit se demande si l’attaquant portugais était sur le terrain.

Recruté pour 32M€ en provenance de Braga, Vitinha est devenu le joueur le plus cher de l'histoire de l'OM. Un statut qu'il peine à justifier puisqu'il n'a toujours pas trouvé le chemin de filets et a peu de temps de jeu depuis son arrivée. Igor Tudor a tenté de le relancer vendredi contre Montpellier, en vain ce qui inquiète sérieusement Nabil Djellit.

«Vitinha a joué ? C’est inquiétant…»

« Peno logique. Faut le laisser à Vitinha… Comme d’habitude, avec l’OM, on ne s’ennuie pas. Peut-être la plus grande réussite de Tudor. Vitinha a joué ? C’est inquiétant… », écrit le journaliste de France Football sur Twitter . Néanmoins, Igor Tudor refuse d’accabler son buteur.

Tudor défend Vitinha