Le PSG entre en guerre pour Messi, la pression monte

Thomas Bourseau

Plus vraiment certain de vouloir rester au PSG selon The Athletic, Lionel Messi pourrait tenter un retour légendaire au FC Barcelone. Pour autant, le Barça joue la carte de la prudence.

Après deux saisons passées au PSG, Lionel Messi serait susceptible de ne pas donner son aval pour activer l’option pour une troisième année présente dans son contrat. En effet, à en croire The Athletic , Messi ne serait plus aussi emballé par l’idée de prolonger son contrat au PSG après la dernière désillusion parisienne en Ligue des champions.

Messi plus sûr de poursuivre au PSG, Barcelone se tient prêt

Résultat, toutes les options seraient prises en considération selon son entourage et notamment celle d’un éventuel retour au FC Barcelone d’après The Athletic. Du côté du Barça , on serait préparerait au mieux son arrivée bien que les finances du club culé ne soient pas au beau fixe. Et pour le directeur du football du Barça qu’est Mateu Alemany, il se pourrait qu’une guerre soit d’actualité avec le PSG.

PSG : Le feuilleton Messi part dans tous les sens, il vide son sac https://t.co/8P2ruwGCkW pic.twitter.com/5TZPSQ4ljO — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Il représente beaucoup pour le club et pour l'histoire du football»