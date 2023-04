Le PSG le vire, il lâche un gros message au Qatar

Hugo Chirossel

Sept ans après son départ du PSG, Laurent Blanc a fait son retour au Parc des Princes ce dimanche. Désormais entraineur de l’OL, il s’est confié sur ses années parisiennes dans un entretien accordé à Prime Vidéo. Le champion du monde 1998 garde un très bon souvenir de son passage sur le banc du club de la capitale.

Alors que le PSG recevait l’OL (0-1) ce dimanche, cette rencontre marquait le grand retour de Laurent Blanc au Parc des Princes. Nommé entraineur du club de la capitale en 2013, il était resté trois ans sur le banc parisien, avant d’être démis de ses fonctions à la fin de la saison 2015-2016.

« Je me suis éclaté même s’il y a eu des bons et des moins bons moments »

Un départ pour le moins inattendu, puisque Laurent Blanc avait prolongé son contrat seulement quelques mois avant. Dans un entretien accordé à Prime Vidéo , l’entraineur français est revenu sur son passage dans la capitale, dont il garde un très bon souvenir.

« J’étais dans un grand club et on avait un grand effectif »