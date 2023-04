Problème au PSG, il lâche un coup de pression dans le vestiaire

Hugo Chirossel

Alors que le PSG reçoit l’OL ce dimanche au Parc des Princes, les Parisiens ont l’opportunité de mettre leurs deux poursuivants, le RC Lens et l’OM, à neuf points en cas de victoire. En marge de cette rencontre, Christophe Galtier a indiqué qu’il avait rappelé ses joueurs à l’ordre en ce qui concerne leur solidité défensive.

Après le match nul de l’OM vendredi soir face à Montpellier (1-1), le PSG peut se donner encore un peu plus d’air en tête de la Ligue 1. En cas de victoire ce dimanche lors de la réception de l’OL, le club de la capitale pourrait mettre les Marseillais à neuf points, tout comme le RC Lens, revenu à la hauteur des Olympiens après sa victoire face au Stade Rennais (0-1).

L’OM peut provoquer une révolution au PSG https://t.co/03xKkZVqJv pic.twitter.com/hnODcmoSgA — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

7 buts encaissés sur les trois derniers matchs à domicile

Le PSG a donc un bon coup à jouer, mais cela passera par une meilleure efficacité défensive. Avant la rencontre, Christophe Galtier a déclaré qu’il avait prévenu ses joueurs à ce sujet. Les Parisiens ont encaissé sept buts lors de leurs trois derniers matchs à domicile.

« On doit être beaucoup plus vigilant »