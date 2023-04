Messi vit un calvaire au PSG, il s’explique

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi voit son avenir s'inscrire en pointillé, le FC Barcelone restant à l'affût. Si Nasser Al-Khelaïfi avait fait savoir que le club de la capitale comptait poursuivre avec la Pulga, l’idée n’a pas plu à tout le monde. Face à Rennes, des sifflets visant le septuple Ballon d’Or avaient surgi des tribunes du Parc des Princes, ce que justifie le journaliste argentin Francisco Cánepa.

Dimanche 19 mars face à Rennes, Lionel Messi avait eu le droit à un accueil parsemé de sifflets au Parc des Princes. L’attaquant argentin du PSG faisait, à ce moment précis, l’objet de rumeurs sur un départ précipité de l'entraînement suite à une mésentente avec Christophe Galtier, ce qui a poussé certains ultras à le huer. Si Messi semblait être pris en grippe, c’était aussi du fait des résultats très décevants affichés par le club de la capitale, c’est du moins ce qu’explique Francisco Cánepa.

« Personne ne peut siffler Messi »

Interrogé par Prime Vidéo , le journaliste argentin qui commente les matchs du PSG estime que les sifflets ne sont pas réellement contre le joueur mais plutôt contre l’institution du club : « Les sifflets à l’encontre de Messi ne sont pas vraiment contre lui. Personne ne peut siffler Messi. Je pense qu’ils représentent une critique envers ceux qui prennent les décisions au club. Décisions qui ne sont pas en adéquation avec les valeurs des supporters du PSG. (…) Je pense que tout est lié aux résultats, poursuit Francisco Cánepa. Si demain, Messi gagne la Ligue des champions avec le PSG, les critiques se transformeront en applaudissements. »

