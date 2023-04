Le PSG veut se racheter, ce sera 20M€

Thomas Bourseau

Le PSG est passé à côté d’Hakim Ziyech lors du mercato hivernal pour une question de timing concernant l’enregistrement du joueur à la LFP. Un retour de flamme est pressenti pour cet été, et le montant du transfert est connu.

Cet hiver, le PSG avait à coeur de recruter un joueur à vocation offensive afin de permettre à Christophe Galtier et son staff d’être le plus armé possible pour la deuxième partie de saison. Et avec la blessure de Neymar et les pépins physiques de Kylian Mbappé en début d’année civile, Hakim Ziyech aurait été bien utile au PSG.

Le PSG reviendrait à la charge pour Ziyech

Cependant, en raison d’un manque de temps pour envoyer les bons documents à la LFP dans les ultimes heures du mercato hivernal, le PSG n’a pas pu compter sur le prêt d’Hakim Ziyech. Trompé par Chelsea qui n’avait pas fait l’effort d’envoyer les bons documents en temps et en heure, le PSG prévoirait de revenir à la charge et discuterait même déjà avec le clan Ziyech selon Jeunes Footeux.

Un transfert compris entre 15 et 20M€ pour Ziyech ?