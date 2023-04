Messi est critiqué au PSG, il lâche ses vérités

Thomas Bourseau

Chahuté du côté du PSG ces derniers en raison de son investissement, Lionel Messi a toujours la soif de gagner selon son ancien coéquipier Xavi Simons au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi s’est assis sur le toit du monde avec l’Argentine lors du Mondial au Qatar à l’automne dernier en réalisant une Coupe du monde pleine avec un investissement indéniable. Tout le contraire de ce qu’il propose au PSG cette saison selon Jérôme Rothen qui milite pour la non-prolongation de contrat de l’Argentin. L’ancien joueur du PSG n’a pas manqué de se payer Messi en raison de ses prestations plus que mitigées.

Xavi Simons défend Lionel Messi

Mais pour Xavi Simons, Lionel Messi est toujours déterminé à remporter le maximum de titres pour la simple et bonne raison que telle est sa nature. C’est du moins le message que l’ex-milieu de terrain du PSG a fait passer à AD .

Éjecté du PSG, il balance https://t.co/GEUdLswb9q pic.twitter.com/mGihyQji7I — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

«Ils ont tout gagné dans leur carrière. Pourtant, ils ne se lassent pas de gagner»