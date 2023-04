Un double jeu de Messi pour son mercato ?

Thomas Bourseau

Lionel Messi aurait à coeur de revenir au FC Barcelone selon la presse espagnole et pourrait même y jouer gratuitement afin de permettre au Barça de boucler son retour. Néanmoins, pour le PSG, l’Argentin ne serait pas prêt à faire une telle concession.

En marge du prochain mercato estival, Lionel Messi serait susceptible de ne pas rester au Paris Saint-Germain. La faute à sa situation contractuelle qui n’est toujours pas résolue en coulisse malgré les discussions en interne entre les deux parties comme le10sport.com vous le révélait le 18 février dernier. Et maintenant ? Le FC Barcelone compterait profiter de cette situation.

Messi prêt à jouer gratuitement pour le Barça…

La Rac1 a récemment fait savoir que Lionel Messi prendrait de plus en plus en considération un départ du PSG afin de retrouver le FC Barcelone. Une bonne nouvelle pour le Barça qui ne se cache plus de sa volonté d’accueillir Messi. Et du côté de Messi, on serait même prêt à revenir jouer gratuitement au FC Barcelone selon la presse espagnole, alors que le Barça rencontre de sérieuses difficultés financières pour ne pas dépasser le plafond salarial instauré en Liga.

…mais pas pour le PSG