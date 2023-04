Attendu au PSG, il reçoit une grosse pression pour son son transfert

Thibault Morlain

L’été dernier, Xavi Simons décidait de quitter le PSG pour le PSV Eindhoven. Un choix payant tant le Néerlandais rayonne en Eredivisie. Mais voilà que son avenir fait l’objet de nombreuses rumeurs. En raison d’une clause dans son contrat, Xavi Simons est annoncé de retour au PSG la saison prochaine. Quid donc de la suite de sa carrière ? Patrick van Aanholt croit avoir la réponse.

Le feuilleton Xavi Simons n’en finit plus de faire parler sur le mercato. Aujourd’hui au PSV Eindhoven, le milieu offensif est annoncé de retour au PSG compte tenu d’une clause dans son contrat rendant possible une future opération. La question est maintenant de savoir si Xavi Simons acceptera de retourner au PSG ?

« Tu dois rester »

Au PSV Eindhoven, on espère en tout cas retenir Xavi Simons. Pour AD , Patrick van Aanholt a notamment mis la pression sur son jeune coéquipier : « C’est la première chose que j’ai dite : maintenant que je viens, tu dois rester. Il reste. Bien sûr qu’il le fera ».

« J’ai une situation stable ici »