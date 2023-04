Zidane : L'annonce troublante du vestiaire du PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Christophe Galtier joue avec le feu ces dernières semaines. Alors qu'il enchaine les mauvais résultats depuis la reprise post-Coupe du Monde, le technicien parisien pourrait être remercié par sa direction cet été en cas de saison blanche. Alors que Zinedine Zidane serait dans le viseur du PSG, Nuno Mendes a pris position sur l'avenir de Christophe Galtier.

A la fin de la dernière saison, le PSG a tenté de nommer Zinedine Zidane en lieu et place de Mauricio Pochettino. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Ballon d'Or 98 a préféré décliner la proposition parisienne, espérant prendre la place de Didier Deschamps après la Coupe du Monde au Qatar. Alors que le sélectionneur des Bleus - qui était sous contrat jusqu'au 31 décembre - a finalement été prolongé par la FFF jusqu'en juillet 2026, Zinedine Zidane se retrouve bredouille aujourd'hui. Mais heureusement pour lui, le PSG n'aurait pas oublié l'idée de le recruter.

Messi fait trembler le PSG, il pousse en direct pour son transfert https://t.co/c5AW7Vx5X1 pic.twitter.com/ZCRpg833VT — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Le PSG pense à Zidane pour remplacer Galtier

Recalé par Zinedine Zidane, le PSG s'est offert les services de Christophe Galtier à la fin de la dernière saison. Auteur d'une excellente première partie de saison, l'ancien de l'OGC Nice est à la peine depuis le début de l'année 2023. Alors qu'il enchaine les contre-performances au PSG depuis la reprise post-Coupe du Monde, Christophe Galtier n'est pas menacé à l'heure actuelle, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, il risquera sa peau si, et seulement si, son équipe ne remporte pas la Ligue 1 cette saison. Et le PSG serait disposé à le remplacer par Zinedine Zidane.

«Ce n’est pas nous les joueurs qui donnons le salaire au coach»