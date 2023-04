Le PSG veut faire des folies en équipe de France, quelle doit être la priorité ?

La rédaction

Alors que du changement est attendu durant l’intersaison, le PSG lorgne plusieurs joueurs de l’équipe de France, avec l’espoir de bâtir la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé. Les noms d’Adrien Rabiot ou encore Randal Kolo Muani sont notamment évoqués ces dernières semaines, mais selon vous, quelle doit être la priorité de Luis Campos ?

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions et de la Coupe de France, le PSG est loin d’avoir réussi sa saison et doit désormais se focaliser sur la Ligue 1. Comme vous l’a indiqué le10sport.com, Christophe Galtier et Luis Campos devraient rester à leur poste malgré les critiques dont ils font l’objet. Les deux hommes sont à la tâche et préparent l’exercice à venir. « Je me sens toujours légitime à être entraîneur du PSG , a répondu vendredi Christophe Galtier en conférence de presse. On prépare avec Luis Campos la saison prochaine même si mon quotidien, c'est cette fin de saison avec la détermination d'aller chercher le titre. »

Kolo Muani très apprécié au PSG

Et les premières pistes de Luis Campos sont identifiées. Désireux de construire la meilleure équipe possible autour de Kylian Mbappé, comme cela avait été promis au prodige tricolore au moment de sa prolongation, le PSG lorgnerait plusieurs joueurs de l’équipe de France pour se renforcer. Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort) est notamment visé par Luis Campos, les prestations de l’ancien Nantais et son excellente entente avec Kylian Mbappé n’ayant pas échappé au conseiller sportif du PSG. Le nom de Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach), libre en fin de saison, a également été évoqué au cours des derniers mois, bien que le10sport.com vous a révélé que l’attaquant n’était pas une priorité pour l’écurie parisienne.

L’opportunité Rabiot