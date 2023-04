C’est confirmé, le PSG prépare du lourd

Arnaud De Kanel

Après deux mercatos ratés, le PSG, Luis Campos en tête, compte se racheter dès cet été. Pour cela, le club de la capitale a commencé à dresser une première liste de joueurs susceptibles de renforcer l’effectif. Si les transferts venaient à se concrétiser, le PSG aurait de beaux jours devant lui.

L’été sera mouvement à Paris. Au PSG, il sera question de départs, mais surtout d’arrivées. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, Luis Campos sera bien aux commandes du prochain mercato avec Christophe Galtier. Les nombreuses désillusions du club de la capitale cette saison ont montré la pauvreté de l’effectif. La direction sportive souhaite donc y remédier et aurait pour cela coché plusieurs noms. Les profils sont différents mais possèdent tous la même particularité : ils sont jeunes.

Mercato : Le PSG a tout raté, le feuilleton recommence https://t.co/1CCY6XNufq pic.twitter.com/jUJm7LWCO2 — le10sport (@le10sport) April 2, 2023

Le PSG veut recruter jeune et français...

Ces derniers temps, notamment après l'élimination face au Bayern Munich, le PSG reçoit des conseils pour son recrutement. Thierry Henry et d'autres exhortent le club de la capitale à recruter des joueurs issus de la région parisienne. L'idée est sans doute arrivée aux oreilles de Luis Campos puisque RMC Sport a révélé un intérêt du club de la capitale pour Manu Koné et Randal Kolo Muani. « C’est vrai que je suis Parisien, je suis né et j’ai été formé ici (passé par le Paris FC et Boulogne-Billancourt). Il y a un lien logique », confiait d'ailleurs le milieu de terrain. Outre ces deux joueurs, la fraterie Thuram, composée de Képhren et Marcus est ciblée. De son côté, L'Equipe joute le nom du jeune lyonnais Rayan Cherki, déjà scruté de près cet hiver. Moussa Diaby est également un nom qui revient.

...mais pas que