Messi s’offre un incroyable cadeau, le PSG en danger

La rédaction

Arrivé à l’été 2021 au PSG de manière la plus improbable, Lionel Messi n’a jamais semblé à son aise à Paris. Le septuple Ballon d’Or, champion du monde durant la saison, continue de décevoir sous le maillot parisien, Alors que de plus en plus de rumeurs l’envoient à Barcelone. Un achat réalisé par l’Argentin pourrait d’ailleurs enflammer la toile.

Lionel Messi sera-t-il un joueur du PSG l’année prochaine. En fin de contrat en juin prochain, le numéro 30 n’y arrive plus à Paris. Sa forme actuelle inquiète, en témoigne sa piètre performance réalisée ce dimanche dans la défaite (0-1) du PSG face à l’OL. Si, comme le 10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité en février dernier, les décideurs parisiens souhaitent toujours prolonger l’Argentin, ce dernier ne semble plus concerné à Paris. L’a-t-il déjà été ?

Mercato - PSG : «Messi n’en a rien à f**¨tre d’être là» https://t.co/jaSzGtNASJ pic.twitter.com/FEXVd6cvls — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Messi a réalisé un achat improbable

Selon la radio espagnole RAC1 , une société nommée Technogym a reçu une facture de 100 000 € au nom d’un certain « Lionel Andrés Messi Cuccittini » , pour la livraison d’une salle de sport à domicile. Mais cette livraison est prévue pour une maison privée à Castelldefels, celle où vit Leo Messi en Catalogne…

Le PSG peut s’inquiéter

Ainsi, cet achat secret peut s’avérer être une piste d’un potentiel retour de l’Argentin à Barcelone. Mais pour le moment rien est acté, alors que plus personne ne sait où donner de la tête dans ce long feuilleton.