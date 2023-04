Une incroyable catastrophe est annoncée au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche soir, le PSG s'est incliné au Parc des Princes face à l'OL (0-1). Une huitième défaite en 2023 ce qui fragilise la position des Parisiens en Ligue 1 qui ne possèdent plus que six points d'avance sur le RC Lens et l'OM. Vincent Duluc ne cache pas ses inquiétudes pour le club de la capitale.

La série noire se poursuit pour le PSG. Battu par Lyon au Parc des Princes dimanche soir (0-1), le club de la capitale a concédé sa huitième défaite en 2023, le tout en 18 matches, ce qui n'était plus arrivé depuis 2001. Par conséquent, l'écart en tête du classement se réduit puisque le PSG ne possède plus que 6 points d'avance sur l'OM et le RC Lens. Et dans sa chronique pour L'EQUIPE , Vincent Duluc exprime son inquiétude quant à la fin de la saison parisienne.

PSG : La punchline de Riolo sur un gros flop du mercato https://t.co/32hVsvRTMP pic.twitter.com/w6bY3j5o1l — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

«Le PSG s'est moqué de ce match et du monde»

« Si les Parisiens aimaient assez le foot pour avoir vu Lens gagner à Rennes (1-0), samedi soir, ils n'auraient probablement pas accepté de montrer une version aussi médiocre et indifférente d'eux-mêmes, dimanche soir, dans ce choc des cabossés, entre un club qui pense qu'il sera champion quand même, et un autre qui l'a été il y a longtemps. Ainsi ces deux-là font-ils tout à l'envers : le PSG s'est moqué de ce match et du monde, et il a eu tort, l'OL l'a joué à fond, et il n'est pas sûr d'avoir eu raison », écrit le journaliste avant d'en rajouter une couche.

«Avec six points d'avance ce luxe leur est inaccessible»