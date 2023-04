Catastrophe au PSG, il annonce un terrible scénario

La rédaction

Décevant cette saison, le PSG s’est incliné ce dimanche face à Lyon (0-1) à domicile. Si cette défaite a confirmé la dynamique inquiétante des Parisiens, elle a également permis à l’OM et à Lens de pointer à seulement 6 points du leader. Mais selon certains, le 11ème titre de champion de France du club de la capitale, ne dépend plus des hommes de Christophe Galtier.

Le PSG sera-t-il sacré champion à la fin de la saison ? Alors que la méforme actuelle des Parisiens permet notamment aux Marseillais et aux Lensois de rêver du titre, le duel à distance entre ces 3 formations promet d’être intéressant à suivre. Et même si le champion en titre semble avoir une certaine avance, les derniers résultats de la formation parisienne n’augurent rien de bon pour la suite...

« Le titre ne dépend pas du PSG », prévient Daniel Riolo

Au lendemain de la défaite face à Lyon, la situation du PSG est très compliquée. Et pour cause, les Parisiens ont connu 8 défaites en 18 matchs sur cette année 2023, du jamais-vu depuis l’ère qatarie. Présent dans l’émission l’Ater Foot , Daniel Riolo a livré un constat amer sur les chances de titre pour l’équipe de Christophe Galtier. « Le titre ne dépend pas du PSG. J’avais dit si Marseille gagne huit matchs sur dix, ils seront champions. Ça vaut aussi pour Lens désormais. Je pensais que le PSG ferait un nul contre Lyon et qu’ils perdraient les deux prochains. Ils ont perdu ce soir. Et ils jouent Nice et Lens » .

Le PSG « dans une situation catastrophique » selon Riolo