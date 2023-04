C'est la catastrophe au PSG, le vestiaire dénonce un scandale

Amadou Diawara

Ce dimanche soir, le PSG de Christophe Galtier s'est incliné au Parc des Princes face à l'OL de Laurent Blanc. Interrogé après la rencontre, Nuno Mendes a analysé la défaite du club parisien. A en croire le piston gauche portugais, le PSG n'a pas du tout été aidé par l'arbitrage.

Pour clore la 29ème journée de Ligue 1, le PSG a accueilli l'OL ce dimanche soir au Parc des Princes. Et malheureusement pour la bande à Kylian Mbappé, elle s'est inclinée face à l'équipe de Laurent Blanc, ancien entraineur du club parisien.

Nuno Mendes dénonce l'arbitrage de PSG-OL

Présent en zone mixte après la rencontre, Nuno Mendes s'est livré sur la défaite du PSG. Et le défenseur portugais de 20 ans s'en est pris à l'arbitrage, laissant entendre que l'OL a été favorisé par certaines décisions.

«L’arbitrage n’a pas été simple ce soir»