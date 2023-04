PSG : Le Qatar a lancé un incroyable ultimatum à son bouc-émissaire

Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2024, Christophe Galtier pourrait ne plus faire long feu au PSG. S'il est hors de danger à l'heure actuelle, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le technicien parisien pourrait être sacrifié en cas de faux pas lors des deux prochains matchs de son équipe. Et pourtant, Christophe Galtier ne serait pas le principal responsable de la mauvaise passe du PSG.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a parfaitement réussi ses débuts dans son nouveau club. Toutefois, le technicien a vu son équipe se transformer à la reprise post-Coupe du Monde. En effet, ses hommes ont enchainé les contre-performances depuis le début de l'année 2023, ayant essuyé huit défaites au total et étant éliminé en Ligue des Champions et en Coupe de France. Une situation qui pourrait être fatale à Christophe Galtier à terme.

Christophe Galtier n'est pas menacé aujourd'hui

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Christophe Galtier n'était pas menacé avant la trêve internationale, soit après la défaite à domicile face au Stade Rennais (0-2, le 19 mars). Et à ce moment-là, le PSG attendait l'issue de la saison pour sceller le sort de son entraineur. En effet, Christophe Galtier aurait été sur la sellette si son équipe n'était pas sacré en Ligue 1. Mais avec la défaite face à l'OL ce dimanche soir (0-1), la donne aurait un peu changé.

Galtier a deux matchs pour sauver sa peau au PSG