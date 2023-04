Zidane - PSG : Le Qatar est déjà fixé

Amadou Diawara

Après avoir réalisé de très bons débuts au PSG, Christophe Galtier est à la peine actuellement, et ce, depuis la reprise post-Coupe du Monde. Malgré tout, le technicien parisien n'est pas en danger actuellement, mais pourra l'être cet été en cas de saison blanche, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Et si Christophe Galtier est sauf, ce serait parce que le PSG n'a pas de solution pour le remplacer.

Arrivé au PSG à la fin de la dernière saison, Christophe Galtier a signé un contrat de deux saisons. Malgré un bail qui court jusqu'au 30 juin 2024, le technicien parisien pourrait ne plus faire long feu au Parc des Princes.

La menace plane pour le PSG, le clan Messi réclame une grosse explication https://t.co/92WsziEhCS pic.twitter.com/DBQUS89ggx — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Christophe Galtier n'est pas menacé au PSG

Auteur d'une première partie de saison tonitruante, sans essuyer la moindre défaite, Christophe Galtier est actuellement en pleine descente aux enfers. Depuis la reprise post-Coupe du Monde, le PSG enchaine les contre-performances. Eliminé en Ligue des Champions et en Coupe de France, le PSG s'est incliné à huit reprises en 2023. Et si Christophe Galtier n'est pas menacé actuellement, il le sera très possiblement si ses hommes ne sont pas sacrés en Ligue 1 à l'issue de cet exercice d'après le10sport.com.

Le PSG n'a personne sous la main pour l'après-Galtier