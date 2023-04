«On me parle de Zidane» : C’est la panique au PSG

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Real Madrid, Zinedine Zidane ne manque pas sollicitations, notamment du côté du PSG qui pourrait se séparer de Christophe Galtier. Cependant, un retour au Real Madrid serait également envisagé pour remplacer Carlo Ancelotti.

Il n'y a pas qu'au PSG que le changement d'entraîneurs fait parler. Et pour cause, alors que la situation de Christophe Galtier est incertaine, celle de Carlo Ancelotti l'est tout autant. En effet, le technicien italien devrait quitter le Real Madrid en fin de saison afin de devenir sélectionneur du Brésil. Et Antonio Romero, journaliste espagnol dresse la liste des possibles successeurs d'Ancelotti.

La succession d'Ancelotti se prépare

« Je pense que Madrid est très intéressé par la promotion d'Arbeloa. Il y a d'autres postes au club qui sont très intéressants, comme celui d'entraîneur adjoint de l'entraîneur de l'équipe première qui arrivera la saison prochaine », confie le journaliste espagnol au micro de La Cadena SER , avant d'évoquer la piste menant à Zinedine Zidane.

«On me parle aussi de Zidane» au Real Madrid