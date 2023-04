Un attaquant flambe, l’OM peut rêver à un joli transfert

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une première partie de saison catastrophique à l'OM, Luis Suarez a fait son retour six mois plus tard en Liga. Prêté à Almeria, l'attaquant colombien retrouve de la confiance et vient d'être élu homme du match lors du nul contre le Celta Vigo (2-2). Une bonne nouvelle pour l'OM.

En quête de renforts offensifs l'été dernier, l'OM a notamment bouclé le transfert de Luis Suarez pour quasiment 10M€. Un transfert surprenant compte tenu du fait que l'attaquant colombien sortait d'une saison moyenne en Liga avec Grenade, finalement relégué. Et d'ailleurs, son recrutement s'est avéré être un échec total à Marseille.

Luis Suarez retrouve le sourire à Almeria

Ainsi, après une première partie de saison délicate Luis Suarez a quitté l'OM cet hiver afin d'être prêté à Almeria où il retrouve le sourire. Auteur de deux buts et trois passes décisives, le Colombien est titulaire indiscutable et a même été élu homme du match ce week-end à l'occasion du match nul contre le Celta Vigo (2-2).

Un transfert à 8M€ envisageable ?

Par conséquent, l'OM peut toujours espérer vendre définitivement Luis Suarez dont l'option d'achat, estimée à 8M€, deviendra obligatoire en cas de maintien d'Almeria, actuellement 18e de Liga avec le même nombre de points que l'Espanyol Barcelone, premier non relégable.