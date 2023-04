Il met le feu au mercato du PSG, le verdict est tombé

La rédaction

Le PSG voit sa quête de renforcer son effectif cet été prendre un coup dur. Les dirigeants seraient très intéressés par la venue du crack brésilien évoluant à l’Atletico Paranaense. Mais selon tout vraisemblance, la pépite brésilienne Vitor Roque, âgée de 18 ans, semblerait préférer signer au FC Barcelone plutôt que dans le club parisien.

Les clubs européens sont toujours à la recherche de jeunes talents pour renforcer leur effectif et le Brésil est depuis longtemps une source de pépites pour le football mondial. Ces derniers mois, de nombreux jeunes joueurs brésiliens ont attiré l'attention des clubs européens. Après Neymar en 2013 et Endrick en 2022, c'est donc au tour de Vitor Roque de faire des émules en Europe, surtout du côté du PSG et du FC Barcelone.

Le père de Roque vu au camp d'entraînement du Barça

Après avoir été à Paris rencontrer les dirigeants du club de la capitale, le père de Vitor Roque a été aperçu en train de quitter le siège du FC Barcelone en compagnie de l'agent de son fils. Si rien n'a fuité de cette entrevue, il parait évident que les deux parties ont évoqué le futur de Roque, pour lequel un prix de 50M€ est annoncé.

Roque veut jouer au Barça