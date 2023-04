Mercato - PSG : Il lâche une annonce retentissante, Mbappé peut jubiler

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec Manchester United, Harry Kane serait dans le viseur du PSG, qui voudrait combler Kylian Mbappé. En effet, le numéro 7 parisien réclamerait un nouvel avant-centre depuis l'été dernier pour évoluer en soutien derrière lui. Et heureusement pour Kylian Mbappé et le PSG, Harry Kane refuserait de prolonger avec Tottenham.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin 2022, Kylian Mbappé est passé tout proche de signer au Real Madrid. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, la superstar française de 24 ans avait un accord de principe pour rejoindre la Maison-Blanche librement et gratuitement l'été dernier. Toutefois, Kylian Mbappé a finalement décidé de parapher un nouveau bail de trois saisons avec le PSG.

Mercato : Le PSG va pouvoir boucler un transfert surprise https://t.co/6rhQcq6Oi6 pic.twitter.com/qMatMf4yVS — le10sport (@le10sport) April 3, 2023

Kane dans le viseur du PSG pour combler Mbappé ?

Après avoir prolongé avec le PSG, Kylian Mbappé aurait fait une énorme demande à sa direction. En effet, le numéro 7 parisien aurait réclamé l'arrivée d'un nouvel avant-centre de classe mondiale, et ce, pour pouvoir évoluer en soutien derrière lui, et non en tant que « pivot » , comme il le dit lui-même. Toutefois, Luis Campos a échoué dans sa mission, que ce soit l'été dernier ou cet hiver.

Harry Kane ne va pas prolonger avec Tottenham