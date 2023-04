Il l’annonce en direct, il doit tout plaquer au PSG

Thomas Bourseau

Christophe Galtier est sous le feu des critiques en raison de sa communication, de ses choix et des résultats au PSG. Mais pour Jérôme Rothen, un nouveau changement d’entraîneur n’est pas forcément le besoin premier, mais son départ deviendrait inéluctable s’il ne recevait pas une garantie du PSG.

Pour Jérôme Rothen, ancien joueur du PSG et consultant pour RMC , Christophe Galtier doit être conservé par le comité de direction parisien la saison prochaine. Cependant, le technicien français qui est sous le feu des critiques depuis quelque temps, en attestent les 8 défaites du club en 2023, ne doit pas rester dans ces conditions.

Galtier pas le plus gros fautif pour Rothen

Sur les ondes de RMC pour son émission Rothen s’enflamme , Jérôme Rothen est monté au créneau ce lundi et selon lui, le problème de fond n’est pas lié à Christophe Galtier, mais plutôt au sein de la direction du PSG qui prend beaucoup de décisions sans forcément avoir l’aval de celui qui est à la tête de l’effectif : l’entraîneur.

«N’attends pas d’être licencié, casse-toi»