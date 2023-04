Il crie au scandale pour Mbappé et le PSG

Arnaud De Kanel

Le PSG a enchainé une seconde défaite de rang en Ligue 1 ce dimanche. Battu par l'OL, le club de la capitale aurait pu ouvrir le score et se faciliter la tâche si l'arbitre avait accordé un pénalty évident. Sur un centre de Nuno Mendes à destination de Kylian Mbappé, Dejan Lovren a touché le ballon de la main. A la surprise générale, l'arbitre a jugé que cela ne méritait pas d'être sifflé. De quoi susciter l'incompréhension de Thierry Henry.

Le PSG a connu une nouvelle défaite, la 8ème depuis le début de l'année. Contre l'OL de Laurent Blanc, les Parisiens n'ont rien proposé et se sont fait surprendre en deuxième période par Bradley Barcola qui est venu mettre un nouveau coup de massue aux Parisiens. Le scénario aurait pu être différent pour le PSG qui aurait pu obtenir un pénalty à la suite d'une main dans la surface de Dejan Lovren. Thierry Henry ne comprend pas la décision de François Letexier, l'arbitre de la rencontre, et il l'a fait savoir à la mi-temps sur Prime Video .

Pas de penalty sifflé pour cette main de Dejan Lovren. ❌ pic.twitter.com/1mGequ8uC3 — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2023

Henry peste contre l'arbitrage

« Penalty une fois, deux fois, trois fois, même s’il rate le pénalty, il y a pénalty ! Il doit le retirer tellement il y a pénalty. Il faut arrêter, il y a un truc qui s’appelle la logique dans le football. Alors quand tu mets une frappe qui part du stade, qui ne va nulle part pour personne, juste parce que ta main, elle est dans un mouvement qui est logique, peu importe qui, y a pénalty », a déclaré Thierry Henry, avant de poursuivre.

«Penalty dix fois»