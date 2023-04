Zidane : Le PSG donne sa réponse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé comme étant l’une des pistes prioritaires à l’étude si le PSG venait à limoger Christophe Galtier, Zinedine Zidane est prêt à reprendre du service rapidement. Mais il semblerait, malgré la période de crise traversée par le club de la capitale, que le départ de Galtier ne soit pas du tout prévu dans l’immédiat.

Après avoir été battu par Rennes au Parc des Princes avant la trêve internationale (0-2), le PSG a remis ça dimanche soir en chutant à domicile contre l’OL (0-1). Deux défaites de rang qui fragilisent forcément le statut de Christophe Galtier, qui est également considéré comme l’un des grands responsables des éliminations prématurées du PSG en Coupe de France et en Ligue des Champions.

Galtier ne lâche rien

C’est donc fort logiquement que la piste menant à Zinedine Zidane est évoquée avec insistance pour le PSG si Galtier venait à être limogé en fin de saison, mais ce dernier ne va rien lâcher : « Suis-je résigné ? Non. Vais-je me battre ? Oui. Je vais me battre, jusqu’au bout pour aller chercher ce titre. Il faudra évidemment avoir un autre comportement », a lâché l’entraîneur du PSG en conférence de presse dimanche après la défaite.

Le PSG a tranché