Coup de théâtre, le PSG peut trembler pour Zidane

Amadou Diawara

Pour pallier le potentiel départ de Christophe Galtier, qui pourrait être remercié en cas de saison blanche, le PSG penserait à se jeter sur Zinedine Zidane cet été. Toutefois, le Real Madrid pourrait plomber les plans parisiens. En effet, le Ballon d'Or 98 serait la priorité du club merengue pour remplacer Carlo Ancelotti, qui n'a pas été rassuré quant à son avenir à la Maison-Blanche dernièrement.

A la fin de la dernière saison, le PSG a tenté de s'offrir les services de Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino, évincé. Toutefois, le Ballon d'Or 98 a préféré snober la direction du club de la capitale, qui s'est finalement rabattue sur Christophe Galtier.

Ancelotti n'a pas été rassuré par le Real Madrid

Auteur d'une première partie de saison réussie, Christophe Galtier est à la peine depuis le début de l'année 2023. Si - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité - le technicien du PSG n'est pas menacé à l'heure actuelle, il le sera cet été si son équipe ne remporte pas la Ligue 1. D'ailleurs, pour pallier l'éventuel départ de Christophe Galtier, le club de la capitale serait prêt à retenter sa chance avec Zinedine Zidane. Toutefois, ce dernier pourrait une nouvelle fois échapper au PSG, et ce, à cause du Real Madrid.

Zidane, l'option numéro 1 du Real pour l'après-Ancelotti ?