Coup de froid pour Zidane, il réclame un grand retour au PSG

De nouveau battu à domicile, le PSG est en pleine crise. Même si Christophe Galtier n’est pas menacé, quelques noms sont déjà sortis au sujet d’un potentiel successeur. Thiago Motta en fait partie, une piste qui plaît beaucoup à Luis Fernandez alors que la piste Zidane se complique de plus en plus.

Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe de France dès les huitièmes de finale, le PSG pourrait même perdre le titre si jamais la série négative ne s’inversait pas rapidement. Encore battu à domicile, cette fois par l’OL, le club de la capitale n’a plus que six points d’avance. Comme l’a révélé en exclusivité le10sport.com, Christophe Galtier ne devrait pas bouger, sauf cataclysme. Cela n’empêche pas les rumeurs d’exister.

Thiago Motta est une solution

Thiago Motta, qui réalise une très belle saison avec Bologne, serait l’une des idées du PSG pour prendre la succession de Christophe Galtier. Zinédine Zidane aussi mais le dossier se complique sérieusement. Luis Fernandez, lui l’ex-entraîneur du PSG, est particulièrement emballé par la première hypothèse.

«Pourquoi il n’aurait pas le droit de prendre une équipe de réputation ?»