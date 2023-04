«C’est mort», il annonce la fin du PSG

Arnaud De Kanel

Le Paris Saint-Germain baigne dans la crise en 2023. Les scandales s'enchaînent, les défaites aussi. La dernière en date, face à l'OL dimanche soir et elle fait particulièrement mal puisqu'il s'agit de la huitième en à peine 4 mois. Le PSG est en train de tout perdre : son âme, le titre et ses supporters.

La saison du PSG, la première sous l'ère Christophe Galtier, vire au cauchemar. Tout avait bien commencé pourtant, mais comme après chaque élimination en Ligue des champions, tout s'écroule. Suite à la nouvelle défaite ce dimanche, l'entraineur parisien se retrouve en grand danger et il n'aura plus que deux munitions pour se sauver : les matchs face à l'OGC Nice et au RC Lens. Dans le cas contraire, le Qatar devrait appuyer sur le bouton afin de l'éjecter. Onze ans après l'arrivée de ce nouvel investisseur donc, le scénario se répète à Paris. Et pour Daniel Riolo, cela est en train de faire mourir le club à petit feu.

«Toute une génération est en train de tourner la page»

Ces dernières semaines, le PSG affiche son pire visage. Malgré des millions dépensés en onze ans, le club de la capitale enchaîne année après année les déconvenues et certains supporters commencent à se détacher. Pour Daniel Riolo, c'est inéluctable, le PSG est en train de mourir. « On changera peut-être d’entraîneur et puis tout recommencera. Tous les gens qui ont quitté le PSG le disent, de cette colère qui va se terminer par de l’indifférence, les supporters du PSG sont en train de tourner la page, toute une génération est en train de tourner la page », a-t-il déploré dans l'After Foot sur RMC , avant d'ajouter.

«Ils ont compris que c’était mort»