Mbappé, Neymar et Messi au cœur d’un gros malaise au PSG ?

Largement pointé du doigt pour ses résultats sportifs depuis le début de l’année 2023 au PSG, Christophe Galtier est également contesté dans son vestiaire. Certains lui reprochent notamment sa gestion des stars et son indulgence avec les grands noms de l’effectif, comme par exemple Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi.

Le PSG va mal. De nouveau battu en championnat dimanche soir au Parc des Princes face à l’OL (0-1), le club de la capitale comptabilise déjà 8 défaites depuis le début de l’année 2023 et se retrouve désormais menacé pour le titre en Ligue 1, en plus de ses éliminations prématurées en Coupe de France et en Ligue des Champions. Et Christophe Galtier se retrouve plus que jamais pointé du doigt au PSG.

Zidane : Le PSG donne sa réponse https://t.co/XhKNV13hRv pic.twitter.com/mnHuTgIIAw — le10sport (@le10sport) April 4, 2023

Galtier pas menacé dans l’immédiat, mais…

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’entraîneur du PSG n’est pas menacé dans l’immédiat et devrait même être maintenu en place pour la saison prochaine, sauf catastrophe industrielle comme la perte du titre en Ligue 1 par exemple. Mais au sein de son vestiaire, Galtier se retrouve largement contesté.

Sa gestion des stars ne passe pas