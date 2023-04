«Il y a de quoi être inquiet», il craint une catastrophe pour le PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Le PSG, battu à domicile par le Stade Rennais avant la trêve, a de nouveau chuté au Parc des Princes. Défait 1-0 par l’OL, le club de la capitale voit Lens et l’OM revenir à seulement six points. Inquiétant pour Laurent Fournier, ancien entraîneur du PSG, qui n’a pas manqué de rappeler les deux chocs qui attendaient les Parisiens.

C’est une saison à oublier pour le PSG et elle pourrait même terminer de la pire des manières. Toujours leader du championnat, Paris n’a que six points d’avance sur Lens et l’OM, un matelas loin d’être confortable puisque le PSG va affronter Nice… et Lens. Christophe Galtier en a conscience, si le club de la capitale venait à lâcher le titre de champion de France, son avenir serait forcément remis en question.

«Ce n’est pas un cadeau qui attend le PSG»

Après la nouvelle défaite à domicile contre l’OL, le PSG va devoir rebondir rapidement. « Ce n’est pas un cadeau qui attend le PSG. Nice va être motivé. Lens s’est relancé en gagnant à Rennes, Marseille est toujours dans la course… Oui, il y a de quoi être inquiet. Par rapport à ce que j’avais vu contre Lille et Rennes, on a l’impression qu’un manque de confiance s’est installé. On n’a pas senti cette envie de jouer, de marquer et d’aller vers le but », déplore Laurent Fournier, ancien entraîneur du PSG, pour Le Parisien.

